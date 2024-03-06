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Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı

İHA İHA
06.03.2024 08:12
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Adıyaman’da, sevgi evlerinde kalan ve koruma altında bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 5 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri’nde kalan ve koruma altında oldukları öğrenilen bir grup kız çocuğu arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran çocuklardan 5’si darp ve taş darbeleri sonucunda yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuklara müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kavga esnasında korkup paniğe kapılan bazı çocukların da sevgi evleri bahçesinden dışarı kaçtığı daha sonra polis ekiplerince bulunarak geri getirildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olaya karışan bazı çocukları ifadelerini almak için polis merkezine götürdü. Meydana gelen olay sonrasında sevgi evlerine gelen bazı aileler, kurum yetkililerine tepki göstererek çocuklarıyla ilgili bilgi almaya çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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