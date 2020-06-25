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Korumalar İbrahim Tatlıses'e siper oldu! İbo'nun keyfi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlıses olduğu iddia edilen sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi. İbo görüntü vermek istemeyince korumalar ünlü şarkıcıya siper oldu.

Korumalar İbrahim Tatlıses'e siper oldu! İbo'nun keyfi yok

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'te bulunan bir balık restoranında yemek yerken objektiflere yansıdı. Tatlıses'e yemekte iki kadın arkadaşının eşlik ettiği görüldü.

Görüntülendiğini fark eden İbrahim Tatlıses'in korumaları adeta önünde siper oldu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerin yanına gelerek görüntü alınmamasını rica eden korumalar, şunları söyledi:

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"İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş. 'Oğlu ile kavga etti', 'Oğlunu darp etti' haberleri asılsızdır. Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır."

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti. Tatlıses, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş, neden?

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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü. Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşulurken, ünlü şarkıcıdan açıklama gelmişti. Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.


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