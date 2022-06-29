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"Koruyucu Aile Günü" şenliklerle kutlanacak

29.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, koruyucu ailelerin ve çocukların katılacağı kortej yürüyüşleri ile şenlikler organize edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinin koordinasyonunda, bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanacak "30 Haziran Koruyucu Aile Günü"nde, koruyucu aileler için etkinlik düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile odaklı hizmetlerinden "koruyucu aile" uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ilan edilen ve bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanacak 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, koruyucu aileler şenliklerde bir araya gelecek.

Bu kapsamda, koruyucu ailelikle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla tüm illerde etkinlikler planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince koruyucu ailelerin, çocukların ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılacağı kortej yürüyüşleri yapılacak, millet bahçelerinde veya açık alanlarda şenlikler organize edilecek.

Kutlamalar kapsamında, koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için 2012'de "Gönül Elçileri Projesi"ne öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere "30 Haziran Koruyucu Aile Günü Tebrik Kartı" gönderilecek.

Ankara'da da 6 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde koruyucu ailelerle program düzenlenmesi planlanıyor.​​​​​​​

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