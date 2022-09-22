"Koşan Kartal" lakaplı 68 yaşındaki Fikri amca, sağlığını harekete borçlu

ÖMER ÜRER - Düzce'de 30 yıldır günlük hayatında tüm işlerini koşarak halleden işçi emeklisi 68 yaşındaki Fikri Nakkaş, spor sayesinde sağlığını koruyor.

Beşiktaş taraftarı olduğu için siyah-beyaz forma veya kıyafetlerle koşan "Koşan Kartal" lakaplı 2 çocuk ve 3 torun sahibi Nakkaş, emekli olmadan önce işe koşarak gidip gelmeye başladı.

Hayatında hiç sigara içmeyen Nakkaş, emekli olduktan sonra koşuya ağırlık vererek Türkiye'de katıldığı resmi ve özel yarışmalarda kendi yaş kategorisindeki madalyalar kazandı.

Güne sabahın erken saatlerinde koşuyla başlayan Nakkaş, günlük hayatında tüm işlerini koşarak hallediyor.

Pazara, markete ve camiye koşarak giden günde ortalama 25-30 kilometre yol kat eden Nakkaş, karşılaştığı gençlere spora yönelmeleri konusunda önerilerde bulunuyor.

Eşinin "artık koşma" demesine aldırış etmeden alışkanlığını sürdüren Nakkaş, sağlıklı yaşamının sırrını sürekli hareket etmesine borçlu olduğunu belirtiyor.

- "Allah ömür verirse uzun yıllar daha koşmayı düşünüyorum"

Fikri Nakkaş, AA muhabirine, spora küçüklüğünden bu yana ilgili duyduğunu belirterek, 30 yıldır da düzenli bir şekilde koştuğunu söyledi.

Çevresinde koşanlardan etkilenerek bu spora yöneldiğini anlatan Nakkaş, "İlk zamanlar koşarken belimde ağrı yapıyordu ama koştukça belimdeki ağrı da gitti. Haftada üç gün Güzeldere Şelalesi'ne doğru rampa çalışması yapıyoruz. Üç gün de jogging (düşük tempolu koşu) çalışması yapıyoruz. Sadece cumartesi günü tatil." dedi.

Nakkaş, Türkiye'de yarışmalara katıldığını aktararak, "Bu yaşıma kadar 30 madalya ve iki kupa topladım. İnşallah daha da devam edecek. Kupalarımı eşimize, dostumuza gösteriyoruz, bizi tebrik ediyorlar ama yine de çevremizde koşmaya başlayan kimse yok. Özendirmek için yoğun çaba veriyorum." diye konuştu.

Eşinin, yaşı ilerlediği için artık koşmayı bırakmasını istediğini dile getiren Nakkaş, şöyle devam etti:

"Hanım benim koşmama alışamadı, halen 'Neden koşuyorsun?' diyor ama bilmiyor ki ben sağlık için koşuyorum. 30 yıldır bu sürece alışmakta biraz zorlandı. Spor sağlık için çok önemli. Herkese tavsiye ediyorum. Başlasalar bırakamazlar bu sporu. Şeker veya tansiyon gibi sağlık problemlerim yok Allah'a şükür. Bu durumu da koşmaya bağlıyorum. Allah ömür verirse uzun yıllar daha koşmayı düşünüyorum, gittiği yere kadar. Şu anda Düzce'nin 'en yaşlı' koşucusuyum. Türkiye'nin de 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var."

Nakkaş, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu fakat takımının yeni standında hiç maç izleyemediğini belirterek, "Bütün kıyafetlerim siyah beyaz, kanımıza işlemiş. En büyük hayalim yeni statta bir derbi maçı seyretmek." ifadesini kullandı.

- "Gençlerimizin örnek alması gereken bir idol"

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu da koşularına zaman zaman bisikletiyle eşlik ettiği Nakkaş'ın neşe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Cicu, "Gençlerimizin örnek alması gereken bir idol. Sağlıklı yaşam ve Avrupa Hareketlilik Haftası'na uygun bir yaşam biçimine çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Bizim de örnek aldığımız bir insan. Biz de bisikletle ilgili Düzce'de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fikri abi aynı zamanda bisiklet kullanıcısıdır. Koşmanın yanı sıra boş kaldığı zamanlarda bizimle bisiklet sürüyor." açıklamasında bulundu.

