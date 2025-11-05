Köşe vuruşu nedir, nasıl kullanılır?

Futbol, takım sporları içerisinde strateji, taktik ve teknik özelliklerin yüksek öneme sahip olduğu en popüler takım sporlarından birisidir. Futbolu ilgi çekici kılan unsurlar arasında tempolu, dinamik ve aktif varyasyonlara sahip bir yapıda olması yer alır. Futbolda strateji ve taktik belirlemede takımların hem kendi planları hem de rakiplerin eylemleri önemlidir. Ayrıca hakem kararları da mücadelelerde belirleyici rol oynar.

Maç içerisindeki her eylem ve kararın sonucunda taktiksel üstünlük sağlama avantajı mevcuttur. Futbolda "anları doğru değerlendiren" taraflar galibiyete yakındır. Köşe vuruşları da aktif strateji belirleme ve fırsat oluşturma açısından oldukça mühim şans anlarıdır.

Köşe vuruşu (korner) nedir?

Futbol köşe vuruşu, bir takımın rakip yarı sahanın köşesinden kullandığı atış hakkıdır. Bir takımın yarı sahasındaki kısa kenarlardan çıkan toplara dokunan son oyuncu yarı sahaya sahip takım ise rakip lehine köşe vuruşu kazanılır. Duran top organizasyonları açısından yapı bakımından en sık rastlanılan türlerdendir.

Köşe vuruşları takımların özelliği haline gelebilecek kadar tekrar edilmeye ve üzerine strateji kurulmaya müsaittir. Köşe vuruşu sırasında oyuncular ceza sahası içerisinde veya ceza sahası dışında pozisyon alabilirler. Köşe vuruşlarında topun nasıl kullanılacağı veya nereye atılacağı yönünde bir sınırlama yoktur. Takımlar mevcut stratejilerine göre hareket edebilirler.

Köşe vuruşlarında topu atan oyuncu haricinde iki takımdan da tüm oyuncuların ceza sahası içerisinde yer alma hakkı mevcuttur. Köşe vuruşu sırasında oyuncuların pozisyonlarına yönelik bir sınırlama mevcut değildir. Ancak rakip oyuncu, atıcı topa vururken önünde duramaz.

Köşe vuruşu nasıl kullanılır?

Köşe vuruşunu kazanan takımdan bir oyuncu köşe çizgisinden atışı kullanır. Atıcı oyuncu topa başka bir oyuncu dokunmadan iki kez dokunamaz. Hakemin onay vermesinden sonra atış kullanılabilir. Atıcının topu köşe çizgisinde belirlenen çizgi dairesi üzerinde veya izdüşümünde kullanması gerekir. Çizgi dairesi kuralının ihlali halinde atış tekrarlanır veya oyun hakkı rakibe geçer.

Köşe vuruşunda atıcı topu pas şeklinde veya orta açarak kullanabilir. Köşe vuruşu sonucunda doğrudan kale çizgisini geçen toplar gol değeri kazanır. Köşe vuruşundan gelen topun saha çizgisi sınırlarını geçmemesi gerekmektedir. Bu durum topun ceza sahasına girerken dışarıdan falso alarak ceza sahasına yöneldiği durumları kapsamaktadır. Topun dışarıdan geldiği durumlarda rakip takım lehine aut vuruşu kararı verilir.

Köşe vuruşu sırasında atıcıların köşe noktası bayrağı veya direğine yönelik eylemleri ihtar sebebidir. Köşe vuruşu sırasında ceza sahası içerisindeki fiziksel temaslar da hakem tarafından değerlendirilir. Buradaki kıstas, mevcut eylemin atıcının topa dokunduğu andan önce veya sonra olmasıdır. Atıcının topa dokunduğu andan sonraki fiziksel müdahaleler serbest vuruş veya penaltı olarak değerlendirilebilir.