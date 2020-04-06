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KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Geçen ay Londra'da yaşayan eşi ve çocuklarının yanına giden KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, koronavirüs semptomlarını gösterdiği için evlerinde kendilerini izole ederek tedavi sürecini yürütüyor - Gözek: - "Bizim Türkiye'deki sistemimiz maalesef burada yok. Türkiye'de biz bu konuda çok şanslıyız, sağlık sistemimiz inanılmaz derecede. Doktor olan yakınlarımın desteğiyle şu anda belirli bir seviyeye geldik"

GAZİANTEP (AA) - KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan eşi ve çocuklarıyla evlerindeki izole ortamında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatmaya çalışıyor.

Gözek, telekonferans üzerinden AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili yerlerden izin aldıktan sonra 20 Mart'ta Londra'da yaşayan eşi ve çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

İngiltere'nin koronovirüs salgının başladığı ilk zamanlarda okulların çok geç tatil edildiğini dile getiren Gözek, bundan dolayı ailesini Türkiye'ye getiremediğini belirtti.

Londra'ya geldikten hemen sonra eşi ve kendisinin nefes darlığı yaşadığını, tat ve koku alma duyusunu kaybettiklerini aktaran Gözek, şöyle konuştu:

"İlk önce koronavirüsten bundan şüphelenmedik. Ancak ertesi gün ben sabah kalktığımda lavaboya gidince ağzımda bir şey kokmadığını hissettim. Parfüm sıktım elime onu kokladım o kokuyu da alamadım. Zaten bir iki gün önce de bende burun akıntısı oluşmuştu. Sonra ikimizin de böyle olması nedeniyle buranın Sağlık Bakanlığı sistemi olan National Health Service (NHS) ile görüştük. Bize bol bol C vitamini, limon ve bal gibi şeyler almamızı istediler."

Daha sonra ateşlerinin çıktığına işaret eden Gözek, "Yaklaşık 12 gün boyunca ateşim düşmedi. Devamlı parasetomol almama rağmen. Ateşim düşüyordu ama bitmiyordu. Bende sonra öksürüğe de çevirdi. Çok şükür dünden beri ateşim iyi ama öksürüğüm halen devam ediyor. Eşimin durumu daha iyi şu an. Tabi biz çocuklarla mesafemizi aynı evde yaşadığımız için koruyamadık. Çok şükür onlar da herhangi bir belirti olmadı. Yani bende koronavirüsü atlattığımı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar"

Koronavirüs testinin Londra'da hemen yapılmadığını vurgulayan Gözek, şunları kaydetti:

"NHS burada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar fakat alt yapısı Türkiye'deki hastaneler gibi değil. Biz de bir uzman doktora ulaşabilmek çok basit ama burada böyle bir şansımız yok. Onlar bize kendimizi eve kapatmamızı ve tedavi sürecini kendimizin yürütmesi gerektiğini söyledi. Aslında hastalığın belirli bir evreye ulaşana kadar bunun yapılmasına ben karşı değilim. Çünkü eğer hastalığı ağır geçirmiyorsan ve ciddi anlamda semptomları seni rahatsız etmiyorsa hastaneye gidip hastalanmamıza sebep olabilir. Doğrudan çok ciddi olmadığı ve yerlerde sürünecek düzeyde olmadığı sürece çok İngiltere'de ilgilenmiyorlar. Çünkü hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar. Bizim Türkiye'deki sistemimiz maalesef burada yok. Türkiye'de biz bu konuda çok şanslıyız, sağlık sistemimiz inanılmaz derecede. Doktor olan yakınlarımın desteğiyle şu anda belirli bir seviyeye geldik."

- "11 yıldır sigara içmiyorum"

İngiltere'de sağlık sisteminden dolayı yaşanan sıkıntıların olduğunu kaydeden Gözek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar sokaklarda daha az. Biz iki haftadır sokağa çıkmıyoruz. Tamamen iyileşene kadar dışarıya çıkamayacağım. Kendimizi izole etmeyi mümkün olduğunca uzun tutarsak o vakalar da azalmaya geçer. Ben 11 yıldır sigara içmiyorum bu kadar ağır geçireceğimi düşünmüyordum. Ben, sigaranın bana vermiş olduğu zararın halen devam ettiğini anladım. O yüzden insanların sigarayı bırakması gerektiğini düşünüyorum."

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Gaziantep izole koronavirüs KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek Londra

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