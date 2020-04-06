KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

"İlk önce koronavirüsten bundan şüphelenmedik. Ancak ertesi gün ben sabah kalktığımda lavaboya gidince ağzımda bir şey kokmadığını hissettim. Parfüm sıktım elime onu kokladım o kokuyu da alamadım. Zaten bir iki gün önce de bende burun akıntısı oluşmuştu. Sonra ikimizin de böyle olması nedeniyle buranın Sağlık Bakanlığı sistemi olan National Health Service (NHS) ile görüştük. Bize bol bol C vitamini, limon ve bal gibi şeyler almamızı istediler."

Daha sonra ateşlerinin çıktığına işaret eden Gözek, "Yaklaşık 12 gün boyunca ateşim düşmedi. Devamlı parasetomol almama rağmen. Ateşim düşüyordu ama bitmiyordu. Bende sonra öksürüğe de çevirdi. Çok şükür dünden beri ateşim iyi ama öksürüğüm halen devam ediyor. Eşimin durumu daha iyi şu an. Tabi biz çocuklarla mesafemizi aynı evde yaşadığımız için koruyamadık. Çok şükür onlar da herhangi bir belirti olmadı. Yani bende koronavirüsü atlattığımı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar"

Koronavirüs testinin Londra'da hemen yapılmadığını vurgulayan Gözek, şunları kaydetti:

"NHS burada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar fakat alt yapısı Türkiye'deki hastaneler gibi değil. Biz de bir uzman doktora ulaşabilmek çok basit ama burada böyle bir şansımız yok. Onlar bize kendimizi eve kapatmamızı ve tedavi sürecini kendimizin yürütmesi gerektiğini söyledi. Aslında hastalığın belirli bir evreye ulaşana kadar bunun yapılmasına ben karşı değilim. Çünkü eğer hastalığı ağır geçirmiyorsan ve ciddi anlamda semptomları seni rahatsız etmiyorsa hastaneye gidip hastalanmamıza sebep olabilir. Doğrudan çok ciddi olmadığı ve yerlerde sürünecek düzeyde olmadığı sürece çok İngiltere'de ilgilenmiyorlar. Çünkü hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar. Bizim Türkiye'deki sistemimiz maalesef burada yok. Türkiye'de biz bu konuda çok şanslıyız, sağlık sistemimiz inanılmaz derecede. Doktor olan yakınlarımın desteğiyle şu anda belirli bir seviyeye geldik."