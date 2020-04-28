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Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın’ın her ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.Mahallelere su yeterliliğini sağlayabilmek için canla başla çalışan ASKİ ekipleri, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nin su ihtiyacını uzun süre giderecek çalışmalara imza atıyor.Aydın’ın ve Köşk’ün en büyük mahallerinden olan Akçaköy’de yapılan çalışmalarda mahallenin su ihtiyacını uzun süre karşılayabilmek için 12 yeni memba çalışması yapıldı.

Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın’ın her ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.
Mahallelere su yeterliliğini sağlayabilmek için canla başla çalışan ASKİ ekipleri, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nin su ihtiyacını uzun süre giderecek çalışmalara imza atıyor.
Aydın’ın ve Köşk’ün en büyük mahallerinden olan Akçaköy’de yapılan çalışmalarda mahallenin su ihtiyacını uzun süre karşılayabilmek için 12 yeni memba çalışması yapıldı. Mahallenin yaklaşık 4 kilometre yukarısında yapılan çalışmalarla elde edilen yüksek kaliteli su ise boru hattıyla mahalleye ulaştırıldı.
Mahalleliler yapılan çalışmalardan çok mutlu olduklarını belirtirken, mahallenin su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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