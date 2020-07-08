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Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

AYDIN HABERLERİ  | 08.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Köşk Belediyesi, “Yeşil bir Köşk” hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşı Mahallesinde 2 yeni parkı vatandaşların hizmetine sundu.Aydın’ın Köşk ilçesinde mevcut parklarda bakım onarım çalışmalarına devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 2 yeni parkı da vatandaşların hizmetine sundu.

Köşk Belediyesi, “Yeşil bir Köşk” hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşı Mahallesinde 2 yeni parkı vatandaşların hizmetine sundu.
Aydın’ın Köşk ilçesinde mevcut parklarda bakım onarım çalışmalarına devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 2 yeni parkı da vatandaşların hizmetine sundu. Yemyeşil görünümüyle hizmete sunulan parklarda, yeşil alanlar ve çocuk oyun grupları yer aldı. Mahalleye kazandırılan parklar dolayısıyla mahalle sakinleri, Başkan Nuri Güler’e teşekkür etti.
Köşk Belediyesi’nin ilçenin her noktasında yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüğünü ifade eden Başkan Güler; “Köşk’ün kent kimliğini ön plana çıkarmak için gerekli tüm çalışmalarımızı yapacağız. Ekiplerimiz, ilçemizin daha çağdaş ve yeşil bir görünüme sahip olması amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Çarşı Mahallesinde yeşil alan ve park eksiklerimiz vardı. Onları kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımız hizmetine, çocuklarımızın da eğlencesine sunduk. Mevcut parklarımızda da bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında İlçemizde uygun noktalarda yeni park çalışmaları için kolları sıvadık” dedi.
Parklarda da tedbirler alındı
Kovid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin parklarda da alındığına dikkat çeken Başkan Güler; “Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı hemşehrilerimizin sosyal mesafe kurallarına uymaları, salgını daha rahat bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla da parklardaki oturma banklarını kaldırdık. Banklarımız belediye şantiyesinde hazır, pandemi süresinin sona ermesiyle birlikte onlarında montajını hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.

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Metin Eczanesi
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Ozan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
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