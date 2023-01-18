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Köşk’te kayıp olarak aranan kişi bahçe evinde asılı halde bulundu

18.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde kayıp olarak aranan Süleyman Tunç, yayla evinin bahçesinde asılı halde bulundu.

Olay, Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Tunç (65) sabah saatlerinde Sarıçam Mahallesi’nde bulunan evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve geri dönmeyen Tunç’un yakınları mahalle çevresinde kayıp adamı aramaya başladı. Ambarlaryanı mevkiinde bulunan yayla evine gelen yakınları evin bahçesinde Tunç’u asılı halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemede Tunç’un hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tunç’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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