Kosova'dan beklenmedik Vedat Muriqi kararı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Kosova'da Vedat Muriqi kararı dikkat çekti.Yıldız forvet ülkesi Kosova'nın Cebelitarık ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'e alınmadı.

Kosova'nın zayıf rakibi karşısında aldığı yenilgi ise ülkede şaşkınlık yarattı. Öyle ki son olarak 16 Ekim 2018'de Liechtenstein'ı 2-1 mağlup eden Cebelitarık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlardan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Teknik direktör Bernard Challandes'in golcü futbolcuyu oynatmama sebebi de ortaya çıktı. 14 Ekim'de Euro 2020 eleme grubunda Karadağ ile kritik bir maça çıkacak Kosova'da Fenerbahçeli yıldızın dinlendirilmesi düşünüldü.

Tribünden arkadaşlarını takip eden Muriqi, yoğun fikstür içinde ilk kez dinlenme şansı buldu. Herhangi bir sakatlık olmaması için böyle bir yola başvuruldu.



