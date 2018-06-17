Kolarov'dan sevgilerle

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Sırbistan grubun zayıf takımı Kosta Rika ile karşılaştı. Oldukça kısır bir futbolun sergilendiği maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda biraz daha hareketlenen Sırbistan, 56. dakika Aleksandar Kolarov'un mükemmel frikik golüyle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
KOSTA RİKA 0 - 1 SIRBİSTAN
STAT: Samara
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)
KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas (Dk. 60 Bolanos), Guzman (Dk. 73 Colindres), Borges, Ruiz, Urena (Dk. 66 Campbell)
SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Milivojevic, Matic, Tadic (Dk. 83 Rukavina), Milinkovic-Savic, Ljajic (Dk. 70 Kostic), Mitrovic (Dk. 90 Prijovic)
GOL: Dk. 56 Kolarov (Sırbistan)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Calvo, Dk. 56 Guzman (Kosta Rika), Dk. 59 Ivanovic, Dk. 90+8 Prijovic (Sırbistan)
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