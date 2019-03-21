Kostas Mitroglou, Andreas Samaris'i Galatasaray'a kazandırmak istiyor

Galatasaray’ın Marsilya’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılılara yeni bir oyuncu kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldız oyuncuyu getiriyor

Yunan basınında yer alan habere göre, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Andreas Samaris’in, Mitroglou tarafından sarı-kırmızılı ekibe katılmaya davet edildiği bildirildi.

Benfica'ya 2014'te Olimpiakos'tan 10 milyon euroya gelen Samaris, forma giydiği 152 karşılaşmada 5 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.