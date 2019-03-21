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Kostas Mitroglou, Andreas Samaris'i Galatasaray'a kazandırmak istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve dünyanın birçok bölgesinde girişimlerde bulunan Galatasaray orta sahanın ortası için Andreas Samaris'in peşine düştü.

Galatasaray’ın Marsilya’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılılara yeni bir oyuncu kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldız oyuncuyu getiriyor

Yunan basınında yer alan habere göre, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Andreas Samaris’in, Mitroglou tarafından sarı-kırmızılı ekibe katılmaya davet edildiği bildirildi.

Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Andreas Samaris’in, Mitroglou tarafından sarı-kırmızılı ekibe katılmaya davet edildiği bildirildi.

Benfica'ya 2014'te Olimpiakos'tan 10 milyon euroya gelen Samaris, forma giydiği 152 karşılaşmada 5 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Benfica'ya 2014'te Olimpiakos'tan 10 milyon euroya gelen Samaris, forma giydiği 152 karşılaşmada 5 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Ön libero olarak görev yapan ve Yunanistan Milli Takımı forması da giyen Samaris bu sezon ligde 11 maçta forma giydi, 2 gol-1 asist kaydetti.

Ön libero olarak görev yapan ve Yunanistan Milli Takımı forması da giyen Samaris bu sezon ligde 11 maçta forma giydi, 2 gol-1 asist kaydetti.
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Andreas Samaris Galatasaray Spor Toto Süper Lig kostas mitroglou

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