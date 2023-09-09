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  4. 'Kova Yaşar' lakabıyla anılıyordu! 8-0'lık İngiltere mağlubiyetinin simge ismi Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor!

'Kova Yaşar' lakabıyla anılıyordu! 8-0'lık İngiltere mağlubiyetinin simge ismi Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor!

09.09.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve milli takımın efsane kalecilerinden Yaşar Duran, yıllar sonra ortaya çıktı. 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile oynanan 8-0'lık İngiltere mağlubiyetinin simge ismi olan Duran'ın son hali görenleri şaşırttı.

Futbol severlerin yakından tanıdığı Yaşar Duran en son 'Kova lakabı yemek insanı üzüyor' açıklamasıyla gündem olmuştu. Yıllardır ekranlardan uzak olan eski milli futbolcuyu görenler tanıyamıyor.

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1992-93 sezonun sonunda etkin futbola veda eden Yaşar Duran, futboldan kopamayıp antrenör olarak yaşamına devam etti.

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Duran'ın futbol kariyeri Ankara Altındağspor'a transferi ve burada alt kademe liglerde oynadıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a transfer olmasıyla başladı.

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Yaşar Duran hala özellikle 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile oynanan ve 8-0 gibi bir tarihi farkla kaybedilen karşılaşmayla hatırlanıyor.

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Duran, takım olarak kötü oynayan millî takımda haksız yere tek suçlu olarak gösterilmiş ve uzun süre medya ve kamuoyunun diline düşmüştü.

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Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atsa da yine de İngiltere karşılaşmasıyla anılır.

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'HOCAM GOLE DEVAM MI?'

Ünlü futbolcu yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Kova Yaşar lakaplı Yaşar Duran'ı görenler tanıyamadı.

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Şu sıralar 68 yaşında olan eski futbolcuyu görenler 'Yaşar sana ne olmuş', 'Hocam gole devam mı?', 'Sen gibi gelmedi be', '8 golü nasıl yediniz?' gibi yorumlarda bulundular.

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7 Haziran 1955 doğumlu olan Yaşar Duran, aslen Nevşehirlidir. Futbol kariyeri boyunca Gaziantepspor, Fenerbahçe, Malatyaspor, Sarıyer, tekrar Fenerbahçe ve Gaziantepspor takımlarında forma giydi.

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