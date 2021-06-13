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Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı

13.06.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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