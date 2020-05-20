YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. "Kovid-19 bulaşır" endişesiyle hastaneye gitmek istemeyen çiftin oğulları yatağında ölü bulundu

"Kovid-19 bulaşır" endişesiyle hastaneye gitmek istemeyen çiftin oğulları yatağında ölü bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 15:49 | Son Güncelleme

Antalya'da hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin annesi Yasemin Varol, "Hadi uyan güzel yavrum. Daha görecek çok günlerimiz var." diyerek gözyaşı döktü - Baba Ercan Varol: - "Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmekten çekindik"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan genç, odasında ölü bulundu.

Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak'ta yaşayan Ercan ile Yasemin Varol, yatağında uyuyan 22 yaşındaki oğulları Kemal Can Varol'un rahatsızlandığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Varol'un cesedinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada anne Yasemin Varol, "Hayır, oğlum ölmüş olamaz. Hadi uyan güzel yavrum. Daha görecek çok günlerimiz var. Yalvarırım bir daha kontrol edin." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba Ercan Varol ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle hastane gitmekten çekindik. Dünyam başıma yıkıldı. Gencecik oğlum ellerimizin arasından kayıp gitti." diye konuştu.

Varol'un komşusu Caner Karakova ise Kemal Can'ın sessiz ve çevresine saygılı bir genç olduğunu, ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını kaydetti.

Varol'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Kulp’ta dilencilere yönelik denetim arttırıldı

Kulp’ta dilencilere yönelik denetim arttırıldı

Antalya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Akar Eczanesi
Muratpasa
Bahadır Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.