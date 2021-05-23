KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde 67 günü solunum cihazı ile olmak üzere toplam 83 gün tedavi gören Öncan, bu tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Bir süre evde karantinaya alınan Öncan, şikayetleri artınca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı eşi Tinatin Gelenava Öncan'ın da görev yaptığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu vurgulayan Öncan, şöyle konuştu:

"Kimse, 'bu hastalık benim başıma gelmez' ya da 'hafif atlatırım' diye düşünmesin. Bu hastalık yapacağını birkaç gün içinde yapıyor. Özellikle akciğerimde büyük hasara neden oldu. Onun için tedavi sürecim uzadı. Allah korusun olumsuz sonuçlar da doğurabilirdi. Doktorlarımız çok iyi tedavi uyguluyor. Uzun süre entübe olarak yaşamımı solunum cihazına bağlı sürdürdüm. Tedavi sürecimde hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. 'Ben artık iyileşemem' demedim. Bu hastalığa yakalananlar önce kendilerine sonra da sağlık çalışanlarına güvenmeli. Yeniden nefes almak çok güzel. En çok ailemi ve su içmeyi özledim."

Tinatin Gelenava Öncan da eşinin rahatsızlığı sürecinde ailece çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Eşi için çok endişelendiğini aktaran Öncan, "Pandemi hastanesinde görev yapıyorum. Salgında çok sayıda Kovid-19 hastası gördüm ama insanın başına gelince farklı oluyor. Eşim, meslektaşlarımın yaptığı mücadele sonucu sağlığına kavuştu. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.