KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor"

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aşık, hastalığın akciğerlerini iyice doldurduğunun gözlendiğini söyledi.

- "Nefesi içime çekemiyordum"

Yoğun bakımda 10 gün kadar kaldığını, özellikle ilk 3-4 günün çok sıkıntılı geçtiğini anlatan Aşık, "Nefes darlığı en ileri aşamadaydı. Oksijen satürasyonu dediğimiz değerler oldukça düşmeye başlamıştı. İmmün plazma tedavisi, yoğun bakımımızı bir şekilde tamamlamamızı sağladı. Yoğun bakım sürecinden sonra bir hafta kadar da serviste takip edilip, taburcu edildim." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların uzmanların uyarısını ciddiye almaları gerektiğini vurgulayan Aşık, şöyle devam etti:

"Soranlara şöyle tarif ediyorum. Sürekli birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor. Yani hiçbir engel yok, nefes almak istiyorum ama ağzımın içinde dönüyor sürekli aldığım nefes. Akciğerlerim bu hastalıktan dolayı dolu olduğu için nefesi içime çekemiyordum o dönemde. Yani su dolu bir balonun içine üflediğiniz zaman, balon dolu olduğu için şişmiyor. Bu şekilde bir mekanizma var akciğerlerle ilgili."