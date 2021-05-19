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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19 ringe çıkıp nakavt olmaya benziyor"

19.05.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kick boksta 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Konyalı milli sporcu İzzet Arabacı: - "Kovid-19 ağır bir hastalık, 'Ben sporcuyum bana bir şey olmaz' diye düşünüyordum ama maalesef bu hastalık sporcu falan dinlemiyor. Hastalığa yakalandığımda bir anda nakavt olduğumu hissettim. Hastalığı ağır atlattım maalesef" - "Sporcuları bile bu duruma sokuyor ve onların hastalığı ağır atlatmasına neden oluyorsa herkesin daha çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum"

BASİR GÜLÜM - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen milli sporcu İzzet Arabacı, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında önemli dereceler elde eden, 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Konyalı milli sporcu İzzet Arabacı, AA muhabirine, 19 yıldan beri sporla ilgilendiğini ancak Kovid-19'a yakalanabileceğini aklının ucundan bile geçirmediğini söyledi.

Arabacı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bağışıklık sistemimin çok güçlü olduğuna inanıyordum ama maalesef hastalık çok ciddi bir mesele. İstediğiniz kadar 'ben sporcuyum' deyin fark etmiyor. Hastalığı evde atlattım. 10 günlük karantinanın ilk 3-4 gününü çok ağır geçirdim. Karantina sürecinden sonra Avrupa Kupası vardı, ona katılmam gerekiyordu. Bu şampiyonada çok ciddi performans düşüklüğü yaşadım. Bunu hissettirdi. Karantinadayken 3-4 gün ciddi derecede nefes darlığı, eklem ve kas ağrıları ile halsizlik yaşadım. Nefes darlığından dolayı geceleri uyuyamadım, ciddi derecede uyku problemi çektim. 'Kalp krizi mi geçiriyorum' diye de korku yaşadım. Virüsün ne kadar etkili ve ciddi olduğunu Avrupa Kupası'nda anladım."

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar antrenmanlara başladığının altını çizen Arabacı, karantina sürecinde de hazırlık yapmayı düşündüğünü ancak doktorların tavsiyesiyle antrenman yapmadığını anlattı.

Arabacı, "Kovid-19, ringe çıkıp nakavt olmaya benziyor. Kovid-19 ağır bir hastalık, 'Ben sporcuyum bana bir şey olmaz' diye düşünüyordum ama maalesef bu hastalık sporcu falan dinlemiyor. Hastalığa yakalandığımda bir anda nakavt olduğumu hissettim. Hastalığı ağır atlattım maalesef." diye konuştu.

Koronavirüsün akciğerini de olumsuz etkilediğini ifade eden Arabacı, bu problemi de kısa sürede atlattığını söyledi.

Arabacı, bazı insanların halen hastalığı ciddiye almadığını belirterek, şunları kaydetti:

"10 yaşından beri sporcuyum. Kendime çok güvenim vardı, beslenmeme çok dikkat ederim, bağışıklık sistemim de güçlüdür ancak insanların bu hastalığa çok dikkat etmesi gerekiyor. Sporcuları bile bu duruma sokuyor ve onların hastalığı ağır atlatmasına neden oluyorsa herkesin daha çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum."

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