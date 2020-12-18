KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım"

Burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre boş olan komşusunun evinde karantinada kalan Koçbaş, hastalığının ilerlemesiyle ambulansla Bartın Devlet Hastanesine yatırılarak 12 gün tedavi gördü.

Bir süre evinde karantinada kaldığını ve çok zor günler yaşadığını anlatan Koçbaş, şöyle devam etti:

"Hastalığa yakalanmamdan sonra evimde 11 gün kaldım. Sabahlara kadar ateşler içinde yandım. Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım. Hemşire olan yeğenimle sürekli irtibatta oldum. 11 gün sonra dayanılmaz hale gelince ambulansla hastaneye kaldırıldım ve 12 gün de hastanede kaldım. Sanki dünyaya yeniden geldim. Bunu yaşayanlar, asla dışarı çıkmak istemez. Allah kimseye yaşatmasın. Bütün hastalar iyi olsun."

- "Çok zor anlar yaşadım"

Hastalığı yaşarken umudunu kestiği zamanlar olduğunu, eşinin de hastalığa yakalanması nedeniyle bir süre ayrı yerlerde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Koçbaş, "Sabahlara kadar öğürdüm, ilaçlarımı alsam bile içtiğim bir bardak suyu çıkardım. Çok çok zor anlar yaşadım. Çok kötü bir hastalık, Allah kimseye yaşatmasın. Ümidimin bittiği zamanlar oldu." diye konuştu.

Koçbaş, bu yaşına kadar birçok rahatsızlık geçirmesine karşın bu denli ağır bir hastalıkla ilk kez karşılaştığını vurgulayarak, "Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kafamı kaldıramadım, nefes alamadım. Hastaneye gitmeseydim bilmiyorum hayatta kalabilir miydim, kalamaz mıydım? Hastanede çok güzel baktılar, ilgilendiler ve beni hastanede iyileştirdiler ki tekrar yaşayabiliyorum." dedi.