KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım"

Kendisine verilen ilaçları da kullandığını dile getiren Turan, "Bünyem güçlü ve belirti de yoktu ama insanlara örnek olma açısından ilaçları da kullandım. Testi pozitif çıkmış ve durumu ağır seyreden kişileri görüyoruz. Testim pozitif çıktıktan sonra çift maske kullanmaya başladım. Özellikle kapalı alanlarda bu çok önemli. Maskenin önemini, mesafenin önemini, dezenfektanın önemini daha fazla anlıyorsunuz." diye konuştu.

Turan, o gün test yaptırmasa belki vatandaşları da riske sokabileceğini ifade ederek test sonucunun pozitif çıkmasıyla evde 10 gün karantinaya alındığını kaydetti.

Kentteki bazı programlara katılım öncesinde koronavirüs testi yaptırdığını belirten Turan, kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan , herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

- "Kovid-19 pozitifsiniz ama hayata bakışınızın da pozitif olması gerekiyor"

"Kovid-19 pozitifsiniz ama hayata bakışınızın da pozitif olması gerekiyor." diyen Turan, bu hastalığı yenebileceğini düşünerek karantina süresini geçirmenin insana moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Turan, 10 günlük karantina sürecinde evde ayrı bir hayat geçirdiğini anlatarak "Oğullarımdan biri 7 yaşında evde ona sarılamıyorsun, ondan uzak kalıyorsun. Gözünle görüyorsun ama ona dokunamıyorsun. Evde karantina sürecinde 'Koronavirüse yakalanmasaydın evladını sevmeye devam edecektin.' diye düşünüyor insan. Sevdiklerimizden uzak kalmamak için kurallara uymak gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapalım. Çevremizdekilerin de kurallara riayet etmelerini tavsiye edelim, uyaralım." ifadelerini kullandı.

- "Birbirimizden ne kadar uzak durursak birlikte olma vaktini o kadar yakınlaştıracağız"

Evde sevdiklerinden ayrı kalmanın yaşattığı duyguyu bilse insanların kurallara daha çok uyacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti: