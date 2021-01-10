KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim"

Hakkari Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana yöneticiler ve tüm sağlık çalışanları ile hem sahada hem de hastanede yoğun bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Bu süreçte salgına yakalanan ve tedavilerinin ardından görevlerinin başına dönen sağlık çalışanları, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyor.

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve hemşireler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıkları zorluklara rağmen hastalarının sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ve Kovid-19'a karşı büyük başarı sağladıklarına vurgu yapan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede bize her anlamda ciddi destekler sunuldu. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar var. Bu da hem insanların hayatını tehlikeye sokuyor hem vaka sayılarının artmasına neden oluyor hem de işimizi güçleştiriyor. Bu işin bir de vicdani sorumluluğu var. Herkesin dikkatli olması lazım. Ben de virüse yakalandım. İlk günlerde rahat geçirdim. 9'uncu gün ateşim düşmedi. Nefes darlığı ve öksürük artmaya başladı. Tedavinin dördüncü gününde nefes aldığımı, yürüyebildiğimi, hayatta olduğumu hissettim."

- "16. günde koku almaya başladım"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yoğun Bakım Doktoru Yusuf Durmaz ise Kovid-19'a karşı hastanedeki tüm sağlık personeli ile hastalara en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Kendisinin de hastalığa yakalandığını ve bir ay tedavi gördüğünü belirten Durmaz, "İlk başlarda koku alamıyordum. 16. günde kokuları hissetmeye başladım. Bir ay sevdiklerinden, insanlardan uzak kalmak çok zordu ama atlattım hastalığı ve hastalara şifa olmak için tekrar görevimin başına döndüm." dedi.