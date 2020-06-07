Kovid-19 hastası Türk aile, ülkesinde tedavi görmenin huzurunu yaşıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Biçer ailesinin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ambulans uçakla 2 Haziran'da Türkiye'ye getirilen Kader ve Veli Biçer çifti ile 3 çocuğunun tedavisi Tekirdağ Devlet Hastanesinde sürüyor.

AA muhabirinin telefonla görüntülü arayarak ulaştığı Veli Biçer, 2010 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla gittiği Mısır'da tekstil firmasında çalıştığını söyledi.

Mısır'da ramazan ayının son haftasında havanın çok sıcak olduğunu, bu dönemde rahatsızlandığını anlatan Biçer, "Üşüttüm diye düşündüm, eczaneye gittim iğne yaptırdım. Eve geldim, bir gün iyiydim, sonra tekrar rahatsızlandım. Üşütme ve halsizlik vardı. Sonra doktora gittim iğne yaptırdım ve eve geldim." dedi.

Biçer, bir süre sonra eşinin de aynı belirtilerle rahatsızlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sonra beraber doktora gittik. Hastanede hiçbir şekilde bizimle ilgilenilmedi. 3 metre uzaktan baktılar 'Neyiniz var' diye sordular. İlaç yazıp gönderdiler. İlaçları kullandıktan sonra daha da kötüleştik. Eczacı bir arkadaşı aradım, ondan bilgi alıp Mısır'ın en kapsamlı hastanesine gittik. Kovid-19 testi yaptılar, 3 gün sonra eşimin testi pozitif çıktı. 7 gün geçti ama benim testim çıkmadı. Hastaneden aradılar. 'Kovid-19 testiniz çıkmadı tekrar test yapabilir miyiz?' dediler."