YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kovid-19 ikinci doz aşılamasında ilk sıradaki Kırklareli'nde üniversiteliler aşılanıyor

Kovid-19 ikinci doz aşılamasında ilk sıradaki Kırklareli'nde üniversiteliler aşılanıyor

29.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 ikinci doz aşılamasında ilk sıradaki Kırklareli'nde üniversiteliler aşılanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 78,1 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde üniversite öğrencileri aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde aşı standı oluşturdu.

Öğrenciler aşılarını olabilmek için stant önünde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Kısa sürede çok sayıda öğrenci ekip tarafından aşılandı.

Öğrencilerden Oktay Tunalı, AA muhabirine, ikinci doz aşısını olduğu için kendini güvende hissettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının aşı için kampüse kadar geldiklerini belirten Tunalı, "Aşı olanlar daha güvende, Kovid-19 hastalığına daha az yakalanıyorlar." dedi.

Öğrencilerden Selin Çetin de ikinci doz aşısını olduğunu ifade ederek, "Kampüsümüzde hemşire ablalarımızı gördük. Aşımızı olup bu virüsü inşallah yeneceğiz. Aşı olmadan virüsü yenmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Aşılama çalışmaları kampüste 1 Ekim Cuma akşamına kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 86,45, ikinci doz ortalaması yüzde 70,98 olarak kayda geçti.

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir, yüzde 78,1 ile Kırklareli oldu. Kenti yüzde 77,7 ile Muğla, yüzde 77,6 ile Amasya izledi.

Yüksek aşılama oranı olan şehirde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aile hekimlikleri ile mobil ekiplerin aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyorİkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:07
İkindi
16:25
Akşam
19:04
Yatsı
20:25

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Gönül Eczanesi
Merkez
Özalp Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergız Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.