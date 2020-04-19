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Kovid-19 nakil bekleyen hastaları da etkiledi

ADANA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinin alt grup başkanlarından Prof. Dr. Bülent Antmen: - "Çocuklara nakil yapan 30 merkez şu anda erteleyebildiği bütün hastaların nakillerini erteleyip, erteleyemediklerini yarı uyumlu nakillerle çözmek üzere Bakanlıktan izin almış durumda" - "Halkımızdan çocuklar ve bu hastalığa yakalanmış erişkinler için güvenli şartlarda kan bağışının devam etmesinin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grubu Başkanı Prof. Dr. Bülent Antmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından nakillerin de olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Antmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çocuklara kök hücre nakli yapan 30 çocuk transplantasyon merkezinin bulunduğunu, yılda yaklaşık 800 ila 1000 civarında nakil gerçekleştirildiğini söyledi.

Kardeş veya aile içerisinden donör bulma şansının yüzde 20-25 civarında olduğunu ifade eden Antmen, geri kalanların ya Türkiye'den veya yurt dışındaki bağışçılardan elde edildiğini anlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatıldığını hatırlatan Antmen, bu nedenle şu anda yurt dışı bağışçılardan nakil gerçekleştirilemediğini aktardı.

Nakil bekleyen hastaların enfeksiyon riskinin çok fazla olduğunu ifade eden Antmen, bu nedenle Kovid-19 sürecinde tedbiren ertelenebilen nakillerin daha ileri tarihe ötelendiğini kaydetti.

- "Kan ürünleri bizim için olmazsa olmazımız"

Antmen, nakil bekleyen hastaların Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki total nakillerin yüzde 75'i şu anda tehlike altında. Çocuklara nakil yapan 30 merkez şu anda erteleyebildiği bütün hastaların nakillerini erteleyip, erteleyemediklerini yarı uyumlu nakillerle çözmek üzere Bakanlıktan izin almış durumda. Ama sorunumuz sadece bu değil. Nakillerde kan ürünleri bizim için olmazsa olmazımız. Lösemi, lenf bezi kanseri gibi hastaların kan ve kan ürünleri olmadan tedavisini yapma şansımız söz konusu değil. Acil olanlarının kemik iliği, kök hücre nakilleri devam ediyor. Bu hastaların tedavi süreçlerinde mutlak kan ürünlerine ihtiyaçları var. Kızılay da çok uğraşıyor. Halkımızdan çocuklar ve bu hastalığa yakalanmış erişkinler için güvenli şartlarda kan bağışının devam etmesinin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum çünkü koronavirüsün yarattığı kriz sebebiyle bağışçılar kan bağışına gitmekten çekinebiliyor."

Böbrek gibi çok sık yapılan nakillerde de ciddi sıkıntıların başladığını aktaran Antmen, nakillerin yanı sıra diğer tıbbı işlemlerde sorun yaşanmaması için vatandaşların kan bağışında bulunmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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