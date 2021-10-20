Kovid-19 nedeniyle düşük yapan kadının "aşı" pişmanlığı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 28 haftalık hamileyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastanede tedavi görürken bebeğini kaybeden Yasemin Özoğlu, aşı olmadığı için büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Buca ilçesinde yaşayan, bir çağrı merkezinde çalışan ve daha önce 2 kez düşük yapan 42 yaşındaki Yasemin Özoğlu, yıllar süren çocuk özlemini giderebilme ümidiyle, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı.

Hamileliğin 28. haftasında Kovid-19 teşhisi konan Özoğlu, nefes almakta güçlük çekince yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Solunum sıkıntısının artmasına bağlı olarak entübe edilen Özoğlu'nun bebeği, 3 gün sonra vücudundaki oksijen oranının azalmasına bağlı henüz doğmadan öldü.

Doktorlar yaptıkları ameliyatla bebek, anne karnından alırken, Özoğlu, 44 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

ECMO desteği de verilen Özoglu'nun tedavisine 13 Ekim'den itibaren hastanenin palyatif bakım servisinde devam ediliyor.

- "Eğer aşı olsaydım bebeğim de yaşıyordu"

Yasemin Özoğlu, AA muhabirine, Kovid-19'un bu kadar tehlikeli bir hastalık olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

Hamilelik döneminde aşı olmadığı için büyük pişmanlık yaşadığını aktaran Özoğlu, şöyle konuştu:

"Hamilelik sürecinde evde çalıştığım ve insanlarla temasım zayıf olduğu için aşı olmadım. Çevremde 'Aşı kısırlığa yok açıyor', 'Bebekte genetik bir soruna neden olabilir' gibi olumsuz konuşmalar yapıldı. Kafamda soru işaretleri oluştuğu için aşı olmayı kabul etmedim. O zaman aşının bu kadar önemli olabileceğini tahmin etmedim. Keşke aşı olsaydım. Eğer aşı olsaydım şu an bebeğim de yaşıyordu."

Eşiyle yıllardır bebek hasreti çektiklerini ve daha önce iki kez düşük yaptığını belirten Özoğlu, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Özoğlu'nun kuzeni Gönül Bayram ise anne için de büyük endişe yaşadıklarını belirterek, "Yasemin hep savaştı. Doktorlarımızda son ana kadar onu yaşatmak için mücadele etti. Kulaktan dolma bilgilerle bebeğine bir şey olur endişesiyle aşı olmadı. Keşke aşı olsaydı. Bebeği kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

- "Bilimsel veriler de Kovid-19 aşılarının güvenli olduğu gösterildi"

Özoğlu'nun doktoru ve hastanenin yoğun bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı, gebelik sürecinde kadınların enfeksiyonlara daha açık hale geldiklerini söyledi.

Gebelerin de mutlaka aşı olmaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Kıraklı, "gebelere ilaç verilmez", "aşı yapılmaz" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Gebelik döneminde yapılan pek çok aşının olduğunu anlatan Kıraklı, "Gebelere canlı aşılar yapılmıyor. Diğer aşılar ise yapılabiliyor. Gebeler için kullanılan ilaçlar da var. Dünyada 6 milyar doza yakın aşı yapıldı bunların içinde gebe insanlar da var. Bilimsel veriler de Kovid-19 aşılarının güvenli olduğu gösterildi. Sağlık Bakanlığımız da gebeler için her dönemde Kovid-19 aşısı olabileceklerini öneriyor." dedi.

