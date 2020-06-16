Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan askerler, ayrılırken yedikleri gıdaların ücretini bıraktı

Bu durumun kendisini duygulandırdığını dile getiren Keleş, "Odamda çiçeklerim vardı. Asker kardeşimiz karantinada kaldığı sürede çiçeklerimin ölmemesi için de her gün sulamış. Acilen karantinaya alındıkları için yanlarında atıştırmalık yokmuş. Dolabımdaki yiyecekleri yemiş ve ücretini bırakmış. Bir yandan vatani görevini yaparken, diğer taraftan koronavirüs ile mücadele ederken Türk askerinin böyle ince düşünmesi çok hoşuma gitti." dedi.

Kendisinden kesinlikle para beklentisi olmadığını ilettiğini aktaran Keleş, "Bunu söylememe rağmen yine de ücretini bırakması, halen böyle güzel insanların kalmış olduğunu bilmek mutluluk verici. Vatani görevini yapan askerlerimizin insanları düşünmesi beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Gülcan Kahriman da normalleşme süreciyle yurttaki odasına kalan eşyalarını almaya gittiğinde bir not ile altında 50 lira bulduğunu anlatarak, "Asker kardeşimiz, odamda bulunan çekirdek, kurabiye ve cips ile su ve sallama çayımı içtiğini tek tek yazmış. Kişisel eşyalarıma dokunmadığını özel olarak notta yazmış. Ayrıca notun altına yeyip içtikleri için de 50 lira bırakmış. Zaten onlar bizim için canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlık yaparak vatanımızı koruyor. Bir yandan da böyle güzel bir düşünceyle not bırakıp helallik istemesi çok anlamlı. Ben hakkımı helal ettim. Onlar da bize hakkını helal etsin." sözlerine yer verdi.

