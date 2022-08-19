Kovid-19 nedeniyle sirkeye gösterilen ilgi devam ediyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Kovid-19 salgını sürecinde artan sirke talebi, salgının hafiflemesine rağmen sürüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, çoğunlukla turşu yapımında ve salatalarda kullanılan sirkenin Kovid-19 salgınıyla birlikte temizlik ürünü olarak da tüketimi arttı.

Türkiye'de üretilen sirkeler, yurt dışından talep gördü.

Sirke üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 53 bin tona yükseldi.

Sirkenin ihracat getirisi 2019'da 4 milyon 895 bin dolarken, 2020 yılında yüzde 44 yükselerek 7 milyon 28 bin dolara çıktı.

2021 yılında ise ihracat, bir önceki yıl yapılan stoklamaların etkisiyle 5 milyon 363 bin dolara geriledi.

Bu yıl ise sirke ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 3 milyon 84 bin dolara ulaştı.

Bu yıl en fazla talep 1 milyon 66 bin dolarla ABD'den geldi. ABD'yi, Almanya ve Suudi Arabistan izledi.

- "Sirke üretimi bu yıl 60 bin tonu bulacak"

Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer) Başkanı Gürhan Güven, AA muhabirine, sirke üretiminin 2020 yılında 53 bin tona yükselmesinde temizlik amaçlı tüketilen beyaz sirkenin önemli rolü olduğunu ifade etti.

Talebin üretime yansımasının doğal olduğunu dile getiren Güven, "Pandemide sirke girmeyen eve bile sirke girmeye başladı. Devam etti ve biz bu yıl Türkiye pazarı olarak sirke üretiminin 60 bin tonu bulacağını öngörüyoruz." dedi.

Dünyada yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir sirke pazarı bulunduğunu aktaran Güven, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen tüm dünyada sirkenin talep görmeye devam ettiğini vurguladı.

Artan talebin tağşişe (özelliklerine aykırı şekilde üretilmesi/ürüne farklı madde karıştırılması) yol açtığını belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dernek olarak doğru ve en kaliteli sirke üretilebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem tüketici sağlığını korumak hem de Türkiye'nin ihracatının önünü açmak için derneği kurduk. Tüketici ekonomik durumunu gözetmek zorunda fakat bilinen sirke markalarından vazgeçmemeli. Çünkü bizler etik kurallara imza atmış insanlarız, bu mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte bir çözüm üretme gayreti içindeyiz."

