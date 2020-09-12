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Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi

SİVAS HABERLERİ  | 12.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kovid-19 olmasına rağmen dükkan açan esnaf, KYK yurduna yerleştirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen dükkan açan esnaf, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Atatürk Caddesi'nde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladı.

İhbar üzerine dükkana gelen polis, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla alınan N.A, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan KYK'ya ait yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı.

N.A'ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

N.A'nın ekiplere, dün test yaptırdığını, sonucunun pozitif çıktığını bilmediğini ve bu nedenle dükkanı açtığını söylediği öğrenildi.

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