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Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrası İzmir'den görüntüler

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrasında aynı yer ve açıdan kaydettiği görüntüler, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi - Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında tedbirler sonrası sessizlik hakim oldu

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası şehrin önemli noktaları adeta sesizliğe büründü.

"Evde kal" çağrıları öncesi ve sonrası İzmir'in bazı meydan ve bulvarlarındaki görüntü ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Türkiye'de 11 Mart'ta açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler artırıldı.

İzmir'de de vatandaşların büyük çoğunluğunun uyarılar doğrultusunda hareket ettiği gözlemlendi. Alınan tedbirlerle sokaktaki insan yoğunluğu azaldı.

- Vatandaşlar uyarılara karşılık verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler vatandaşların "evde kal" çağrılarına karşılık verdiğini gösterdi.

Yüzlerce kameranın Kovid-19 tedbirleri öncesi ve sonrası aynı yer ve açıdan kaydettiği KGYS görüntüleri, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi.

Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında önlemler sonrasında sessizlik hakim oldu.

KGYS kayıtlarında İzmir-Çiğli kara yolunda da yaklaşık 1 ay öncesine kadar yoğun olan araç trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor.

Konak Alsancak Gar civarında trafik ve yaya yoğunluğu gözlemlenmezken, tramvayın da boş olduğu kameralarca kaydedildi.

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Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
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