YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kovid-19 salgını ile yerel esnaf güçlendi, komşuluklar gelişti

Kovid-19 salgını ile yerel esnaf güçlendi, komşuluklar gelişti

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Mastercard'ın 16 ülkede yaptığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 86'sı tanıdık/bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3'ü esnafın tavsiyesine değer veriyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 86'sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih ediyor.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırma, yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 86'sı tanıdık/bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine değer veriyor.

Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden canlandırırken, yerel işletmelerin de önemi arttı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de yerel işletmelerin gelişimine destek veren Mastercard'ın araştırmasına göre, alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77'si salgın bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Sağlık endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden keşfetmeye başladı.

- Komşular WhatsApp'ta buluşuyor

Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni de artırdı.

Kovid-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75'lik kesim yerel esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor.

Geçen yıla oranla komşularına selam verenlerin oranı yüzde 64 olurken, her 4 kişiden biri komşusunun yedek anahtarını taşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı komşularının online siparişlerini teslim alıp ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda buluşanların oranı yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden biri, büyük marketlerde kuyruğa girmek istemediğini belirtiyor.

3 kişiden biri ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağazaları tercih ettiğini aktarırken, yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli/kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde bulunuyor.

- Eş-dost tavsiyesi önemli

Araştırmaya göre, harcamalarını kendi semtinde yapanlar için de "kolaylık" sebebi yüzde 61 ile ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 49'u yerel işletmelerin toparlanmasına destek olmak amacıyla yereli tercih ederken, esnafla kurduğu dostluk ve işletmenin herhangi bir gruba bağlı olmaması yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor.

Yerel esnafın tercih edilmesinde eş-dost tavsiyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağazalarda satılan ürünlerin daha kaliteli/kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 33 seviyesinde bulunuyor.

- "MasterKOBI üzerinden küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Mastercard'ın ekonominin belkemiği yerel işletmelerin toparlanmasına yardımcı olacak çözümler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kendi mahallelerini, semtlerini yeniden keşfettikçe kendi muhitlerinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnafı da yeniden keşfetmeye başladı. Biz de Mastercard olarak, ekonomimizin yerel kahramanlarını teşvik etmek ve toparlanmalarına destek olmak amacıyla MasterKOBI platformumuz üzerinden küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Salgına paralel olarak hayata geçirdiğimiz KOBI Destek Paketi ile özellikle dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel çözümleri sunuyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest
Başkan Koyuncu: “Biz bu ilçeyi yenileyeceğiz”
Başkan Koyuncu: “Biz bu ilçeyi yenileyeceğiz”

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.