Kovid-19 salgını ile yerel esnaf güçlendi, komşuluklar gelişti

İSTANBUL (AA) - Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 86'sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih ediyor.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırma, yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 86'sı tanıdık/bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine değer veriyor.

Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden canlandırırken, yerel işletmelerin de önemi arttı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de yerel işletmelerin gelişimine destek veren Mastercard'ın araştırmasına göre, alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77'si salgın bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Sağlık endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden keşfetmeye başladı.

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Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni de artırdı.