Kovid-19 salgını nedeniyle fizik tedavi hizmetini evden veriyor

Emre Akben, evden uyguladığı tedavi süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana çok sayıda kişiden tedavi için talep aldığını söyledi.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden iletişime geçenlere evinin odasından online fizik tedavi hizmeti veren Akben, kısıtlı imkanlara rağmen hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Herkes için Sağlık Spor Egzersiz Topluluğu (HİSSET) Projesi başlatan Akben, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşanlara WhatsApp ve Zoom programıyla birebir tedavi uygulamaya başladı.

Hastalardan yapılan egzersizler sonucu olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Akben, "Tabii ki birebir yapılan fizik tedavi ile aynı faydayı alamama imkanı olabiliyor ama insanları rahatlatma ve ağrılarını minimuma indirebilme adına görüntülü olarak yaptığımız egzersizlerle fayda sağlıyor. Uzaktan da olsa olumlu gelişmeler elde ettik." ifadesini kullandı.

- "Çok iyi sonuçlar alıyoruz"

Hareketsiz kalan vücudun "arıza" vermeye başladığını aktaran Akben, evlerdeki mobilyaların da vücut yapısına uygun olmadığını, bunun da uzun süre dışarı çıkmayan insanları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İnsanların uzun süre koltuklarda vakit geçirdiği için duruş bozukluklarının arttığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti:

"Evlerimizde oturduğumuz mobilyalar üretilirken omurga sağlığı çok dikkate alınmıyor. O yüzden insanlar bu süreçte koltuklarda vakit geçirdikleri için ağrı ve duruş bozuklukları daha da artıyor. Vatandaşlara buna yönelik önerilerde bulunuyoruz. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda kemik ve kas erimesi fazla oluyor. Onun için evde uzun süre oturmaları çok sakıncalı bir durumdur. Bizler bu kişilere ve yanında kalan aile bireylerine de nasıl davranmaları ve hareket etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Birlikte yürüme ve otur kalk egzersizleri yaptırıyoruz. Bununla da ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz."