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Kovid-19 salgını Türkiye'deki böbrek nakillerinde yüzde 30'a yakın düşüşe neden oldu

22.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: - "2019'da 3 bin 850 vatandaşımız nakil oldu. 2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 2 bin 800'lere düştü. Bu sene de 2 bin 800'lerde kalacağını düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle ön incelemeler için hastanelere gidilmiyor ve bağış sayıları düşüyor"

Kovid-19 salgını Türkiye'deki böbrek nakillerinde yüzde 30'a yakın düşüşe neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Kovid-19 salgını döneminde organ bağışı sayısının azaldığını, böbrek nakillerinde ise 2019'a göre yüzde 30'a yakın düşüş yaşandığını söyledi.

Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının pek çok hastanın umudu olduğunu belirtti.

Organ nakli konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Erk, "84 milyon nüfusluk Türkiye'de 62 bin kişi diyalizlerde hayatlarını sürdürüyor. 22 bin vatandaşımız da böbrek nakli için sırada bekliyor." dedi.

Erk, salgın sürecinde organ bağışları ve canlıdan yapılan organ nakillerinin düştüğünü kaydetti.

Böbrek nakli sayısında salgın döneminde yüzde 30'a yakın düşüş yaşandığına işaret eden Erk, "2019 yılında 3 bin 850 vatandaşımız nakil oldu. 2020 yılında pandemi nedeniyle bu sayı 2 bin 800'lere düştü. Bu sene de 2 bin 800'lerde kalacağını düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle ön incelemeler için hastanelere gidilmiyor ve bağış sayıları düşüyor. İnşallah pandemi sonrası organ bağışında eski rakamlara ulaşırız." diye konuştu.

-"Kadavradan organ naklini artırmaya çalışıyoruz"

İnsanların organ bağışı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, salgın öncesinde yapılan böbrek nakillerinin yüzde 22'sinin beyin ölümü sonrası kadavradan, yüzde 78'inin ise canlıdan gerçekleştirildiğini belirtti.

Vakıf olarak kadavradan böbrek nakli rakamlarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Erk, şöyle devam etti:

"Bu konuda gereken bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 10 aileden 2'si kadavradan organ nakline onay veriyor. Böbrek nakli için mutlaka onay gerekli. Niçin kadavradan nakle yaklaşmıyor insanlar, buna bakmak lazım. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının insanları daha çok bilinçlendirmesi lazım. Dini birtakım ön yargılar nedeniyle böbrek ve organ nakli olamıyor insanlar."

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