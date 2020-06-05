Kovid-19 sonrası tekstil ve hazır giyimde Türkiye tercih edilecek

Raporda, Avrupa'daki moda paydaşları ve yöneticilerin, Kovid-19'un ardından tedariklerini, Çin yerine daha yakın bölgelerden temin edeceğini, Türkiye'nin de bu durumdan en iyi şekilde yararlanacağının yer aldığını aktaran Kıvanç, yayımlanan çalışmanın Türk tekstilinin dünyadaki yerini ortaya koyduğunu vurguladı.

"Rapor, dünyada bir globalleşme varken artık bölgeselleşme olacağını, bu bölgeselleşme sonucunda da Avrupa’nın en büyük tedarikçisinin Türkiye olacağını söylüyor. Avrupalı ve Amerikalı satın alıcılar, Uzak Doğu'ya yaptırdığı ürünlerin numunelerini bizden istemeye başladılar. Bu da bizim için çok kıymetli. Avrupalı ve Amerikalı markalar, Uzak Doğu'dan kaçışta ve Türkiye'den de ürün tedarik etme amacında. Bunun için de yaklaşık 2 aydan beri işletmelerin çoğu numune yapıyor. Önümüzdeki süreçte numunelerin neticesi gelecektir."

- "Ağustos-eylül gibi ihracatımız eski seviyelere gelir''

Kıvanç, yeni dönemde satın alıcıların az miktarda ve hızlıca ürün tedarik edeceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de iyi işler olacağına inanıyorum. Hükümetimiz de artık yerliliğe özellikle önem veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TİM'in toplantılarında, Bakanımız Berat Albayrak özelikle 'yerli ürün, yerli ürün' diyor. İthalatın daha kolay olmayacağını söylüyor. Bu da yerli sanayinin daha iyi çalışacağını ifade etmektedir. Göstergelerin de daha iyi olacağına inanıyorum. Bu yıl ihracatta artış söz konusu olamaz, kaybedilmiş günler var. Önümüzdeki süreçte birkaç ay belki rölantide gideriz ama temmuzdan sonra ağustos-eylül gibi ihracatımızın eski seviyelere geleceğine inanıyorum."