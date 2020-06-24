Kovid-19 sürecinde kendi çayını toplayan üretici kaliteyi artırdı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta başladıkları 1. sürgün yaş çay döneminde 245 bin tonun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini, Ramazan Bayramı'nda da alım yaparak üreticilerin sıkıntı yaşamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Yaş çay üreticilerinin kendi imkanları ile oluşturdukları ekiplerle toplama işlemi gerçekleştirilirken çay belgesi sahibi 199 bin 645 üretici birbirine yardımı da ihmal etmedi.

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticinin kendi çayını kendisinin toplamasının yaş çay bahçelerinin sağlığı ve geleceği için iyi olduğunu, kuru çay kalitesini de artırdığını söyledi.

Kovid-19 salgını süreci ile alımların başladığını ifade eden Alim, süreci üreticilerin menfaati doğrultusunda yönettiklerini söyledi.

Çay hasadını üreticilerin kendilerinin yaptığını anlatan Alim, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı işçiler çayın hasadında çok az görev aldı. Üreticiler yıllar sonra ilk kez çayın aile ürünü olduğu gerçeğini gördü. Üretici ailece bahçeye girerek hasadını yaptı. Çay kesinlikle dalında kalmadı. Biz de verdiğimiz söz gereği hiçbir üreticimizi mağdur etmedik. ÇAYKUR kendilerine gelen çayın tamamını kota nispetinde aldı. Sürgünde 245 bin ton yaş çay alıp 50 bin ton kuru çay ürettik. Nöbetçi fabrikalarımızda alımlar devam ediyor. Bir kaç gün içinde 246 bin tona çıkabilir."

Güzel bir kampanya gerçekleştiğinin altını çizen Alim, "Hastalık döneminde aldığımız tüm önlemleri uyguladık. Uygulama sonucunda 46 çay fabrikası, 3 bine yakım alım evinde hiçbir olumsuzluk yaşamadan güzel bir kampanya tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminin üreticiler açısından fırsata dönüştüğünü aktaran Alim, "Üretici kendi çayını kendisi toplamış olduğu için hem bitkinin sağlığı ve geleceği için iyi oldu hem de yurt dışına gidecek paralar üreticinin cebinde kaldı. Tüketici açısından ise çok daha kaliteli bir ürün elde ettik." dedi.