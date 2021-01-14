YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı

Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı

14.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Uzaktan satışlarla ilgili 2019’da 696, 2020'de 1712 şikayet gelmiş. Bunlar bize sadece yazılı olarak gelen şikayetler, sözlü gelen de çok şikayet var" - "Vatandaş alışveriş yaparken ödeme seçeneğini kapıda yapacak. Ürün gelmiyorsa, yanlış ürün geliyorsa, hemen kargo aleyhine 'Biz parayı kargoya ödedik uzaktan alışverişten vazgeçtik. Paramızı istiyoruz' deriz ve parayı kargodan alırız. Bu tüketiciyi kurtarır"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HATANIYAN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde geçen yıl uzaktan alışveriş şikayetlerinin önceki yıla göre arttığını bildirdi.

Şahin, AA muhabirine, 2020 yılında koronavirüs tedbirleri kısıtlaması nedeniyle vatandaşların uzaktan alışverişe yöneldiğini söyledi.

Şahin, uzaktan satışlarda zaman zaman kumaş, kağıt parçası, oyuncak, salatalık gibi ürünlerin tüketiciye gönderildiğine ve insanlarla adeta dalga geçildiğine dikkati çekti.

Vatandaşın sosyal medyadaki satıcıyı bulmasının zor olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hakem heyetine şikayet ediliyor, hakem heyeti o satıcıya savunma gönderiyor, 'cevap yok, yerinde bulunamadı' deniliyor. Vatandaş alışveriş yaparken ödeme seçeneğini kapıda yapacak. Yani kargoya ödediğimiz zaman bir muhatabınız var. Sebep belirtmeden uzaktan satıştan 14 gün içinde vazgeçebiliriz. Bu durumlarda ürün gelmiyorsa, yanlış ürün geliyorsa, hemen kargo aleyhine 'Biz parayı kargoya ödedik, uzaktan alışverişten vazgeçtik, paramızı istiyoruz' deriz ve parayı kargodan alırız. Bu, tüketiciyi kurtarır."

- "Şeffaf poşet" önerisi

Tüketiciler Birliğine 2020'de gelen şikayetlerin arttığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Uzaktan satışlarla ilgili 2019’da 696, 2020'de 1712 şikayet gelmiş. Bunlar bize sadece yazılı olarak gelen şikayetler, sözlü gelen de çok şikayet var. Tüketicinin, satıcıyı da rahatlatacağı bir formül var aslında. Biz bu formülü öneriyoruz. Satıcı, doğru çalıştığını gösterecek, şeffaf poşet uygulamasını sunacak, tüketici dilerse şeffaf poşet tercih edecek, dilerse kapalı poşet tercih edecek. Şeffaf poşette geldiği zaman satıcı şunu demek ister aslında, 'Ben satışıma güveniyorum, sana şeffaf bir şekilde istediğin ürünü gönderiyorum.' Şeffaf poşete bakar tüketici, ürününü görür, gönül rahatlığıyla alır."

Vatandaşlar gibi kargo çalışanlarının da zaman zaman mağdur olduğunu anlatan Şahin, geçen hafta Kayseri'de bir kargocunun, istenilen ürünün gelmemesi nedeniyle sorun yaşandığını söyledi.

Tüketicinin kargoyu açma talebini kargocunun reddettiğini belirten Şahin, "Kargocu kendine verilen talimat doğrultusunda parayı almadan poşeti açamayacağını belirtiyor. Vatandaş parayı veriyor kargocuya ama kargocuyu göndermiyor, 'Bir açayım, poşete bakayım' diyor. Açıp bakınca içinde sahte parçalar çıkıyor, istediği ürün olmadığını anlıyor. Kargocudan parayı geri istiyor. Kargocu parayı veremez fakat ne yapıyor vatandaş, kargocuyu dövüyor. Burada kargocunun bir suçu yok. Karakolluk oluyorlar. Şu anda o vatandaş suçlu duruma düştü, aslında haklıyken haksız duruma düştü." ifadelerini kullandı.

Uzaktan satışlarda kapıda ödeme yapılmasını öneren Şahin, olumsuz durumla karşılaşıldığında hakem heyetine başvuruda bulunulup, ürünün bedelinin kargo şirketinden alınabileceğini kaydetti.

Şahin, kanunun tüketiciden yana olduğunu belirterek, ücretin en geç 6 ay içinde geri alınabileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çankaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Kayseri Emniyeti KADES ve UYUMA Projeleri ile tek dokunuşla vatandaşın hizmetinde

Kayseri Emniyeti KADES ve UYUMA Projeleri ile tek dokunuşla vatandaşın hizmetinde

HES kodu sayesinde ’Riskli’ kişilere izin verilmedi, güvenli ulaşım sağlandı

HES kodu sayesinde ’Riskli’ kişilere izin verilmedi, güvenli ulaşım sağlandı

‘Alimler Merkezi Kayseri’ kitabı çıktı

‘Alimler Merkezi Kayseri’ kitabı çıktı

Kayseri'den gönderilen 4 bin 500 bot Kilis'teki kamplarda yaşayan çocukların ayağını ısıttı

Kayseri'den gönderilen 4 bin 500 bot Kilis'teki kamplarda yaşayan çocukların ayağını ısıttı

Bünyan’da karla mücadele gece boyu sürdü

Bünyan’da karla mücadele gece boyu sürdü

Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahadaydı

Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahadaydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.