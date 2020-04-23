Kovid-19 tedavileri tamamlanan doktor ve hemşire taburcu edildi

Bolu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doktor ve hemşire, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu'da hemşire Senanur Duman (21) ile aile hekimi Uysan Öztürk (32), yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye gitti.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 sağlık çalışanı, tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan Duman ve Öztürk, son testlerinin negatif çıkması üzerine, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Doktor Uysan Öztürk, hastaneden çıkarken göğsüne astığı "Kanatsız beyaz melekler, var olun." ve "Siz varsanız hepimiz varız." yazılı kağıtlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

