Kovid-19 tedavisi gören Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karalar'ın karantina sürecinin evde devam ettiği belirtildi.

Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdürecek olan Karalar, süreç boyunca iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da minnettarlıklarını iletti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

