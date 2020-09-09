Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır." açıklaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğinin vurgulandı.

"Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır." denilen ve bunlara itibar edilmemesi istenen paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır." ifadelerine yer verildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuyla alakalı sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.