YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler" - "Şu anda uyutularak tedavi sürecine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile geldiği Böcek'in tedavi gördüğü hastanede, yaptığı açıklamada, yoğun bakımda olduğu için Böcek'i göremediğini, bu konuda hassasiyet göstermek gerektiğini söyledi.

Tedaviyi sürdüren gerek özel hastanenin gerekse Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin doktorlarından bilgi aldığını anlatan Torun, "Genel bir değerlendirme yaptık. İki gündür durumu oldukça iyiye gidiyor. Doktorlar da uygulanan tedaviden oldukça umutlulular. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor." diye konuştu.

Torun, Böcek'in önümüzdeki süreçte en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarak sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

Herhangi kritik bir süreç olmadığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Şu anda uyutularak tedavisine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor. Ne zaman uyandırılacağına dair net bir bilgi vermediler. Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler. 'Tedavimiz sonuç veriyor' dediler."

Her gün saat 12.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminin hastaneden bilgi alarak, basınla paylaşacağını belirten Torun, sadece o bilgiye itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret eden Torun, tedavi süreciyle ilgili verilen destekten dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

Antalya Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.