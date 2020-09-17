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  4. Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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