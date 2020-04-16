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Kovid-19 tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi

BURDUR HABERLERİ  | 16.04.2020 23:14 | Son Güncelleme

Kız çocuğu ve ailesi, tedbir amaçlı evlerinde gözlem altında tutuluyor

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 yaşındaki kız çocuğu, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Can Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Emel Özçelik çiftinin kızları Defne, yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık bir hafta süren tedaviyle sağlığına kavuşan küçük çocuk taburcu edildi.

Küçük çocuğun ailesiyle evinde 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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Burdur Çeltikçi Defne Özçelik Kovid-19 taburcu Test yeni tip koronavirüs

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