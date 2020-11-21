YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.11.2020 20:43 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boşaldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik nakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:22
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Can Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.