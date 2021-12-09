YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kovid-19 temaslısı kadın çocuğuyla dilenirken tespit edildi

Kovid-19 temaslısı kadın çocuğuyla dilenirken tespit edildi

09.12.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 temaslısı kadın çocuğuyla dilenirken tespit edildi

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olan ve ev izolasyonunda bulunması gereken kadın, çocuğuyla dilenirken yakalandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik rutin kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bir kadının D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Konuralp üniversite ışıkları mevkisinde çocuğuyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden para istediğini gördü.

Kadını çocuğuyla ekip aracına alan ekipler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, kadının Kovid-19 temaslısı olduğunu ve evde izolasyonda bulunması gerektiğini belirledi.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi gereğince hakkında işlem yapılan kadının üzerinde bulunan paraya el konuldu.

Akçakoca'da ikamet ettiği öğrenilen kadın ve çocuğu, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait araçla evlerine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Kızılay, Düzce'deki depremin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlara kumanya dağıttıKızılay, Düzce'deki depremin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlara kumanya dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Düzce HES kodu

Düzce Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:02
Öğle
12:53
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
19:00
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.