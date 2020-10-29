Kovid-19 vakaları yükselişte olan Adıyaman'da Vali Çuhadar'dan uyarı:

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentteki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında yeniden bir yükseliş trendi yaşandığını, hastanede yatan hasta sayısının arzu edilmeyen düzeylerde olduğunu dile getirdi.

Özellikle 60 yaş üstü hasta sayısının ciddi oranda arttığını, bu durumun kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan Çuhadar, bu zamana kadar İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak salgının yayılmasına engel olacak yetkileri dahilindeki bütün hukuksal kararları aldıklarını dile getirdi.

Sağlıkçıların gece gündüz demeden büyük fedakarlık içinde çalıştığını, oluşturdukları denetim ekipleri ve salgın telefon hattının yoğun çalıştığını ifade eden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Maalesef bütün bu gelişmelere rağmen kurallara yeterince uyulmadığı için vaka sayısı ve hasta sayısı maalesef istenmeyen düzeylere ulaşmıştır. Sizden ricam bir kez daha yaşlı bir yakınımızın veya sevdiğimiz birinin 'bizim yüzümüzden istemeyerek de olsa zarar görmesini ister miyiz?' sorusunu kendinize sormanız. Ne yazık ki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanımız virüsle yüz yüze kalmakta, ciddi risk altında bulunmaktadır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini artık anlayalım ve ona göre davranalım. Maske olmazsa olmazımızdır. Lütfen onsuz dışarı çıkmayalım, onsuz insanlarla temas etmeyelim."

