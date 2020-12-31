Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı

Gazi Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle mesai yaparken, yeni yılını da kutladığı vatandaşlara "evde kal" çağrısında da bulundu.

Yeni yılda maskesiz, sosyal mesafesiz günler dileğinde bulunan sağlık çalışanları, yeni yılda sağlıkta şiddetin son bulmasını da istedi.

Gazi Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, koronavirüs yoğun bakım servisinde nöbet tutan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yeni yıl mesajlarını aldı.

Kalp Damar Cerrahisi İzolasyon Servisi'nde görevli Pınar Demirtaş, vatandaşlardan evde kalmalarını isteyerek koronavirüsün bitmesi dileğinde bulundu.

Koronavirüs izolasyon hemşiresi Serap Başaran da yeni yılda maskesiz yaşamla normalleşme sürecinin başlaması dileğinde bulunarak, "Bunun için tüm insanlardan biraz daha özen istiyoruz." dedi.

- Akademisyenlerden özgürce ders verme dileği

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise 9 aydır canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, üniversitede görev yapan mesai arkadaşlarının yeni yılını tebrik etti. Yıldız, üniversite çalışanlarına gönderdiği tebrik kartına da"Varlığınız ve gayretiniz bize güç veriyor. Rabb'im sizi muhafaza eylesin, sağlıcakla kalınız." diye yazdı.