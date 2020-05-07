Kovid-19'a dikkati çekmek için yaptığı resimler ile sessiz çığlık attı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin psikolojik etkisine dikkati çekmek için resimlerle sessiz çığlık performansı sergiledi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık ve israf, ölüm ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara ilişkin birçok performans gerçekleştiren Kavukcu'nun, evinin duvarlarına çizdiği virüs görselleri ile sessiz çığlık atarak gerçekleştirdiği performansıyla Kovid-19'a dikkati çekmeye çalıştığı anlatıldı.

Performansıyla Kovid-19 salgınının modern yaşam içerisindeki insanlara psikolojik ve fizyolojik etkilerine işaret etmek isteyen Kavukcu'nun sürecin psikolojik etkilerini göz önüne alarak yaptığı deforme edilmiş virüs biçimlerini bütün evin duvarlarına yayarak çeşitli boyutlardaki virüs resimleri önünde, uygulama alanının birçok farklı yerinde sessiz çığlıklar atarak performansını gerçekleştirdiği kaydedildi.