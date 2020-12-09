Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Kovid-19 Çocuk Kliniği Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocuklarda D vitamini eksikliğini tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 85 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, Kovid-19 yakalanan çocuklarda ortalama D vitamini düzeyinin 13 Mg/L, hastalığa yakalanmayanlarda ise 34 olduğunu gördüklerini kaydetti. D vitaminin önemine işaret eden Şen, şöyle konuştu: "Hastanemizde yatan ve ayakta takip ettiğimiz çocuklarımızda D vitaminin etkisini araştırdık. Koronavirüs enfekte olan çocukların D vitamini düzeyi sağlıklı çocuklara göre daha düşük. Bu çocukların hastanede kalış süresinin ve ateşinin daha fazla olduğunu gördük. Dolaysıyla D vitaminin eksikliğinin çocuklarda yatkınlık oluşturduğunu ve risk faktörü olduğunu saptadık." Şen, özelikle kış aylarına girilen bu günlerde Kovid-19 ile mücadelede D vitamini takviyesini, başta çocuklar olmak üzere tüm risk grubundaki kişilerin alması gerektiğini aktardı.

"D vitaminini sadece bir vitamin olarak düşünmemek lazım. Tabii ki diğer vitaminler gibi D vitamini de doğal olarak besinlerle alınabileceği gibi dışardan takviyelerle birlikte de alınabilir." diyen Şen, risk gruplarına dikkati çekti. Şen, şunları söyledi: "Riskli gruplar dediğimiz bebekler, gebeler, emziren anneler, özelikle de sağlıklı çalışanlar gibi sürekli kapalı ortamda çalışmak zorunda olanlarda D vitamin eksikliğini daha fazla görüyoruz. Bu kişiler günlük olarak D vitamini takviyesi öneriyoruz. Doğal gıdalarda, özelikle balık, balık yağı, yumurta gibi zengin vitaminli besinlerle de beslenmelerini mutlak süratle öneriyoruz." -"Bağışıklık sisteminin güçlü olması için D vitamini takviyesi" D vitamini de vücuttaki kalsiyum ve fosfat dengesini sağlayarak kemikleri güçlendiren bir molekül olduğunu aktaran Şen, D vitamini bağışıklık sistemi üzerine de çok önemli bir rolünün olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Velat Şen, D vitamininin enfeksiyonlardan korumak adına mutlaka takviye olarak alınması gerektiğini işaret ederek, "Özelikle bebeklerde anne sütü yetersiz olduğu için, doğumdan itibaren D vitamini takviyesine başlanması gerekiyor. Bu yaş grubu çok riskli grup, erişkinlerde de özelikle güneş ışınlarına az maruz kaldığı için havaların soğumasıyla beraber ve kapalı ortamlarda kaldığımız için mutlaka D vitamini takviyesi gerekir." dedi.