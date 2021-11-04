Kovid-19'a yakalandığını yol kontrolünde öğrenen kişi hastanede gözetim altına alındı

ÇORUM (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdıktan sonra İstanbul'a otobüsle seyahat eden kişi, test sonucunun yol kontrolünde pozitif çıktığının anlaşılması üzerine otobüsten indirilerek, hastanede gözetim altına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında otobüsü durdurarak yolculara Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde PCR testi verdikten sonra İstanbul'a gitmek üzere otobüse binen yolculardan Volkan A'nın HES kodu sorgusunda testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Bunun üzerine otobüsten indirilen Volkan A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisinde gözetim altına alındı.

Volkan A'nın, yakınlarının refakatinde memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan Volkan A'nın otobüse yol üzerinden bindiğinin tespit edilmesi üzerine seyahat firmasına cezai işlem uygulandı.



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