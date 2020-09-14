YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastanın son mesajı: "Allah bu belayı kimsenin başına vermesin"

Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastanın son mesajı: "Allah bu belayı kimsenin başına vermesin"

ÇORUM HABERLERİ  | 14.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüse yakalanan ve 62 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Ünal'ın, tedavi sırasında çektiği videoda verdiği mesaj, hastalığın ağır sonuçlarını gözler önüne seriyor - "Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" - Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal: - "Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir"

ÇORUM (AA) - Çorum'da 20 gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden Yaşar Ünal'ın, yoğun bakıma alınmadan önce cep telefonuyla kaydettiği videoda, "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın." mesajı, hastalığın ağır sonuçlarını ortaya koyuyor.

Çorum PTT Müdürlüğünden emekli 62 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yataklı serviste tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Ünal, 12 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından solunum cihazına bağlandı. Ünal, 5 gün sonra 10 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları Kovid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden videosuna ulaştı.

Aile üyeleri, babalarının sözlerinden etkilendikleri videoyu insanların koronavirüs salgınına dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünal'ın nefes almakta zorlanarak çektiği videoda "Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim." ifadeleri yer alıyor.

Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Babası Yaşar Ünal'ın beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Ünal, şunları dile getirdi:

"Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor.' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş."

- "Videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara"

Babasının videoda herkese teşekkür ettiğine dikkati çeken Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz." diye konuştu.

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarının altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Vali Karaloğlu’ndan Bilgi Evi ziyareti
Vali Karaloğlu’ndan Bilgi Evi ziyareti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Çorum Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:41
İkindi
16:12
Akşam
18:59
Yatsı
20:19

Çorum Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.