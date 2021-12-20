Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi

AYBÜKE İNAL KAMACI - Kovid-19'u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta içerisinde ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ve döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen Multisistem Inflamatuar Sendromu-Çocuk (MIS-C) hastalığına yakalanabiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen, Kovid-19 sonrası çocuklarda görülen MIS-C hastalığına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Özen, tam olarak nedeni bilinmese de nadiren çocukların Kovid-19'a karşı aşırı reaksiyon vermesi sonucunda "sitokin fırtınası" oluşabildiğini ve bunun ağır romatizmalı çocuklarda görülen komplikasyonlara benzediğini söyledi.

İlk hastayı Temmuz 2020'de gördüklerini ve bu zamana kadar 120'ye yakın hastayı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi ettiklerini aktaran Özen, bununla ilgili bulgular ve diğer tedavi yöntemlerini tüm Türkiye ile paylaştıklarını anlattı.

Prof. Dr. Özen, MIS-C'nin çocuk enfeksiyon ve romatoloji uzmanlarının birlikte izlediği bir durum olduğunu belirterek, "Çok etkin tedavi uygulamak gerekiyor. Bu etkin tedaviyi yapmazsanız çocuğu kaybedebiliyorsunuz. Bize çok ağır çocuklar geldi, hatta bir tanesi kalp transplantasyon adayı olarak gönderilmişti ve MIS-C'di. Tedaviden sonra yürüyerek taburcu ettik." diye konuştu.

- "Annesine sorduğumuzda, çocuğun Kovid-19 geçirdiğini bilmiyor bile"

Ailelere dikkatli olmaları ve çocuklarını takip etmeleri uyarısında bulunan Prof. Dr. Seza Özen, şöyle konuştu:

"Çocuklar Kovid-19'u çok hafif, hatta semptomsuz geçirebiliyor fakat 2 ile 6 hafta sonra, bu çocukların yaklaşık binde birinde çok ağır bir tablo görüyoruz. Bu ağır tablo, yüksek ateşle başlıyor. Bu çocukların bir kısmının annesine sorduğumuzda, çocuğunun Kovid-19 geçirdiğini bilmiyor bile. Bize, 'Aile geçirdi.' diyor. Çocuğun Kovid-19 geçirdiğini ancak antikor testi ile anlıyoruz. Yani aile geçiriyor, çocuk o kadar hafif geçiriyor ki fark etmiyorlar fakat 2 ila 6 hafta sonra bu ağır tabloyla bize gelebiliyorlar."

Prof. Dr. Özen, MIS-C'nin yine çocuklarda görülen ve nadir hastalıklardan biri olan kawazaki hastalığına benzediğine dikkati çekti.

Özen, "Döküntü, gözde, ağızda kızarıklık, karın ağrısı ya da ishal gibi bulgular ve en önemlisi yüksek ateş. O yüzden asıl ailelerin uyanık olması gereken konu yüksek ateş ve genel durumda bozulma. Bu, onları uyarmalı. Bize geldiğinde zaten hastanede birtakım tetkiklerle ona hemen tanı koyabiliyoruz. Çünkü kan değerlerinde MIS-C'ye has birtakım bozukluklar oluyor. Onun için bir kere hastaneye geldiğinde biz tanıyı kolayca koyabiliyoruz." diye konuştu.

